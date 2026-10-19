Nuovo stadio Flaminio, la Lazio accelera con il Campidoglio: stallo sul nodo capienza e viabilità – Lazio News 24

Nuovo stadio Flaminio, la Lazio accelera in una serie di incontri con il Campidoglio per la realizzazione del procedere. Stallo sul nodo capienza e viabilità

Il sogno della Lazio di restituire nuova vita allo Stadio Flaminio compie un importante passo in avanti. I contatti tra la dirigenza biancoceleste e le istituzioni capitoline si stanno intensificando settimana dopo settimana, segnando un momento cruciale nel percorso di ristrutturazione dello storico impianto romano.

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Incontri continui tra Lazio e Campidoglio per lo Stadio Flaminio

Come riferisce Il Corriere dello Sport, l’ultimo vertice operativo tra le parti si è svolto nei giorni scorsi, mettendo sul tavolo due nodi fondamentali per l’intero quartiere: il piano dei parcheggi e l’impatto sulla viabilità urbana. Superata la prima fase d’indagine con la conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare, l’obiettivo primario dell’amministrazione comunale e del club resta ora l’ottenimento della dichiarazione di pubblico interesse per l’impianto.

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I vincoli della Soprintendenza e il futuro dello Stadio Flaminio

Trattandosi di una struttura dal grande valore architettonico, l’iter richiede una serie di approfondimenti tecnici approfonditi. Gli ingegneri e i tecnici dovranno armonizzare il disegno progettuale con le prescrizioni formulate dagli enti locali e, soprattutto, con i rigidi vincoli posti dalla Soprintendenza. L’intenzione condivisa è quella di evitare rallentamenti nelle tappe future, trovando fin da subito la quadra su ogni dettaglio strutturale.

La battaglia sulla capienza e la posizione di Lotito

L’elemento cardine attorno a cui ruota l’intera trattativa resta la capienza complessiva delle gradinate. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non intende cedere sui requisiti minimi del nuovo impianto e punta a blindare l’ipotesi di una struttura capace di ospitare almeno 45.000 spettatori. Un punto d’incontro tra le esigenze di business del club e la tutela del territorio circostante sarà determinante per sbloccare definitivamente il progetto.