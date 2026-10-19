Infortunio Taylor, Gattuso rassicura! Le condizioni dell’olandese verso l’8ª giornata

Infortunio Taylor, grande spavento durante Juventus Lazio per il problema accusato dall’ex giocatore dell’Ajax: cosa è successo al centrocampista e le sue condizioni

La vittoria per 3-0 conquistata dalla Lazio sul campo della Juventus ha regalato una serata di grande soddisfazione alla formazione allenata da Gennaro Gattuso. A preoccupare il tecnico biancoceleste, però, sono state le condizioni di Kenneth Taylor, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa.

Il centrocampista olandese ha lasciato il campo al 69° minuto dopo aver accusato un problema alla coscia. Le immagini del giocatore mentre raggiungeva la panchina zoppicando vistosamente avevano immediatamente alimentato qualche timore sulle sue condizioni fisiche. L’episodio ha inevitabilmente richiamato l’attenzione dello staff medico biancoceleste, chiamato a valutare l’entità del problema accusato dalla mezzala durante la sfida dell’Allianz Stadium.

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Arrivano indicazioni rassicuranti da Gattuso

Le prime indicazioni sulle condizioni di Kenneth Taylor sono arrivate direttamente da Gennaro Gattuso, che ha fatto chiarezza sull’episodio verificatosi durante la partita contro i bianconeri.

Secondo quanto spiegato dall’allenatore della Lazio, il centrocampista sarebbe stato vittima di una forte contusione alla coscia. Si tratterebbe dunque di una botta particolarmente dolorosa, che ha impedito all’olandese di proseguire regolarmente l’incontro.

Una ricostruzione che lascia spazio all’ottimismo, considerando che il problema non sarebbe riconducibile, almeno sulla base delle prime indicazioni, a una lesione muscolare. Resta comunque importante monitorare la risposta del giocatore nei giorni successivi alla partita, soprattutto per verificare il progressivo assorbimento della contusione e l’eventuale persistenza del dolore.

Taylor, le condizioni dell’olandese verso l’ottava giornata di Serie A

L’attenzione della Lazio si sposta adesso sull’ottava giornata di Serie A, appuntamento al quale Gattuso spera di arrivare con Taylor regolarmente a disposizione. Le parole del tecnico rappresentano un primo segnale incoraggiante: la forte botta rimediata contro la Juventus non dovrebbe infatti lasciare conseguenze significative in vista del prossimo impegno.

Il centrocampista olandese sarà comunque da valutare nel corso delle prossime sedute di allenamento, quando sarà possibile comprendere meglio i tempi necessari per smaltire completamente il fastidio alla coscia.

Gattuso spera di recuperare subito una pedina importante

La possibilità di riavere rapidamente Kenneth Taylor rappresenterebbe una notizia positiva per Gennaro Gattuso, soprattutto in una fase della stagione nella quale la gestione delle energie assume un’importanza crescente.

La mezzala olandese costituisce una delle soluzioni a disposizione dell’allenatore per garantire dinamismo, qualità e inserimenti al centrocampo biancoceleste. Dopo il grande successo ottenuto all’Allianz Stadium, l’obiettivo sarà quindi quello di recuperare il giocatore senza correre rischi inutili.

Le indicazioni fornite da Gattuso invitano all’ottimismo, ma per avere un quadro definitivo sulle condizioni di Taylor bisognerà attendere le successive valutazioni dello staff medico. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile confermare ufficialmente la sua presenza nell’ottava giornata.