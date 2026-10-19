Isaksen: «Avevamo il fuoco dentro! Ora non dobbiamo guardare la classifica, ci saranno gare complicate»

Gustav Isaksen, ex attaccante della Lazio, è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dei biancocelesti di Gennaro Gattuso contro la Juventus

Una serata indimenticabile per la Lazio di Gennaro Gattuso, capace di imporsi per 3-0 sul campo della Juventus e conquistare tre punti pesantissimi. Tra i protagonisti della sfida dell’Allianz Stadium c’è stato anche Gustav Isaksen, autore della seconda rete biancoceleste e protagonista di una prestazione convincente.

Al termine dell’incontro, l’esterno danese è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, esprimendo tutta la propria soddisfazione per il risultato e per il lavoro svolto dalla squadra durante la settimana. «Vittoria importantissima per noi, sono contento e orgoglioso della squadra e della prestazione è stata una bella settimana dove abbiamo fatto un grande lavoro e quindi sono contentissimo».

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La fiducia di Gattuso e la crescita personale: il segreto del grande momento

Uno degli aspetti sottolineati da Isaksen riguarda la mentalità con cui la Lazio ha preparato l’appuntamento contro i bianconeri. La squadra ha affrontato la trasferta di Torino con grande convinzione, consapevole di poter ottenere un risultato importante. Un ruolo fondamentale, secondo il danese, è stato svolto anche da Gattuso, capace di trasmettere fiducia ai propri giocatori e di creare un ambiente positivo.

«Abbiamo avuto il fuoco dentro di noi tutta al settimana, avevamo la sensazione che potevamo venire qui e vincere. Bello giocare con fiducia e con il mister che ci da fiducia, speriamo di poter continuare in questo modo e giocare ancora meglio».

L’esterno offensivo ha poi parlato delle proprie ambizioni individuali e dell’importanza dell’esperienza con la Nazionale danese per il suo percorso di crescita. «Voglio fare ancora di più e aiutare la squadra, la Nazionale mi aiuta ad avere ancora più fiducia quindi sono molto contento».

Il confronto con il passato e la soddisfazione per il gol di Provstgaard

Nel corso dell’intervista, Isaksen è tornato anche sulla precedente esperienza contro la Juventus, evidenziando la differenza nell’atteggiamento mostrato dai biancocelesti. Questa volta la formazione capitolina è riuscita a mantenere concentrazione e compattezza, senza concedere agli avversari la possibilità di prendere il controllo della partita.

Il danese ha inoltre espresso la propria felicità per il primo gol realizzato da Oliver Provstgaard con la maglia della Lazio. «Se devo dire la verità l’anno scorso nella gara contro la Juve abbiamo perso la testa ma oggi abbiamo giocato in modo diverso e sono molto orgoglioso di non aver lasciato niente a loro che pure sono fortissimi. Felice anche per il primo gol di Oliver con la Lazio».

Piedi per terra nonostante il successo: il messaggio

La vittoria dell’Allianz Stadium rappresenta un risultato di grande valore per la Lazio, ma Isaksen preferisce mantenere alta la concentrazione. Il calendario proporrà nuove sfide impegnative e, secondo l’esterno danese, sarà fondamentale continuare a lavorare con la stessa intensità. «Adesso non dobbiamo guardare la classifica, ci saranno gare durissime e dobbiamo continuare così».