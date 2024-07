Nuovi acquisti Lazio: in campo Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru

Prima volta in campo per i nuovi acquisti della Lazio Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru nella ripresa dell’amichevole con l’Auronzo

Prima uscita ufficiale con la maglia della Lazio per i nuovi acquisti Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru, che sono entrati nella ripresa dell’amichevole contro l’Auronzo.

Prima gioia per Noslin, che pochi minuti dopo il suo ingresso, su un assist di Dele-Bashiru, ha subito infilato in rete il suo primo gol in biancoceleste, seguito pochi minuti dopo anche Tcahouna e anche Dele-Bashiru.