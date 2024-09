Nuno Tavares Lazio, i paragoni subito SI SPRECANO: uno così non si vedeva dai tempi di... Kolarov!

Nuno Tavares Lazio, i paragoni per il nuovo terzino biancoceleste si sprecano subito: c’è chi mette in mezzo anche Kolarov

La prestazione di Nuno Tavares contro il Milan ha convinto tutti. Una gara in cui l’esterno della Lazio ha messo a referto due assist decisivi, rendendosi protagonista di una seconda frazione di gara da urlo.

Una prestazione davvero dominante la sua che, come scrive Il Messaggero, in casa biancoceleste non si vedeva dai tempi in cui su quella fascia c’era Kolarov. Dal 2010 in poi, invece, sulla corsia mancina si sono alternati buoni giocatori e meteore, ma mai veramente qualche campione.