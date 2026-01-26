Noslin pronto per andare al Torino, offerta di prestito con controproposta: colloqui in corso con la Lazio

Noslin della Lazio potrebbe essere ceduto al Torino? I ducali offrono uno scambio: la trattativa in corso ed i dettagli sulla cessione dell’ex Verona

Il Torino ha mostrato un forte interesse per Tijjani Noslin, giovane talento della Lazio, e ha avviato i colloqui con la dirigenza biancoceleste per un possibile scambio di prestito. Secondo quanto riportato da Nico Schira su X, il club granata ha offerto Cyril Ngonge, attaccante in prestito alla squadra, in cambio di Noslin.

Le trattative sono in corso e potrebbero portare a un accordo tra i due club, con Noslin, centrocampista della Lazio, che potrebbe essere ceduto al Torino per un periodo di prestito, mentre Ngonge farebbe il percorso inverso.

Questo scambio potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per entrambe le squadre, con il Torino che cerca di rafforzare il proprio centrocampo, mentre la Lazio monitora le evoluzioni del mercato.

