News
Noslin trascina la Lazio: i quotidiani esaltano la sua prova contro il Parma
Lazio, al Tardini risuona ancora la sinfonia di Tijjani Noslin! Pagelle da applausi dopo il trionfo col Parma, i voti
La Lazio conquista una vittoria preziosa al Tardini contro il Parma, nonostante la doppia inferiorità numerica. A decidere la partita è Tijjani Noslin, autore del gol nel finale che regala tre punti fondamentali ai biancocelesti. Una scena che, solo qualche mese fa, sarebbe sembrata incredibile, ma che oggi è realtà.
Il protagonista assoluto è proprio Noslin, che sfrutta al meglio l’assist di Cataldi: supera Valenti, salta Corvi e deposita la palla in rete. Un’azione spettacolare che certifica la forza di volontà della squadra di Maurizio Sarri e la capacità di reagire anche nelle situazioni più complicate.
Per l’attaccante olandese si tratta di un’altra rete decisiva, dopo quella contro il Lecce. La sua crescita continua a impressionare e a convincere, tanto da raccogliere elogi unanimi da parte della stampa sportiva e non solo. Noslin si conferma così una pedina fondamentale per la Lazio, sia in classifica sia per il morale del gruppo.
CORRIERE DELLO SPORT – Noslin 8
LA GAZZETTA DELLO SPORT -Noslin 7
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Lazio, Cataldi leader indiscusso dei biancocelesti: che prestazione contro il Parma! I voti
Lazio, Cataldi leader totale dei biancocelesti al Tardini: che partita contro il Parma di Cuesta! Le pagelle dei quotidiani La...
Lazio, i risultati del settore giovanile: ecco come è andato il fine settimana dei giovani biancocelesti
Lazio, si è chiuso il settore giovanile dei biancocelesti: ecco tutti i risultati del weekend delle giovani aquile. La nota...
Parma Lazio, che impresa al Tardini! Tra i protagonisti c’è Sarri: ecco i voti per il tecnico biancoceleste
Parma Lazio, vittoria da eroi al Tardini! Tra i protagonisti Maurizio Sarri: ecco le valutazioni per il tecnico dai giornali...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.