Noslin trascina la Lazio: i quotidiani esaltano la sua prova contro il Parma

Lazio, al Tardini risuona ancora la sinfonia di Tijjani Noslin! Pagelle da applausi dopo il trionfo col Parma, i voti

La Lazio conquista una vittoria preziosa al Tardini contro il Parma, nonostante la doppia inferiorità numerica. A decidere la partita è Tijjani Noslin, autore del gol nel finale che regala tre punti fondamentali ai biancocelesti. Una scena che, solo qualche mese fa, sarebbe sembrata incredibile, ma che oggi è realtà.

Il protagonista assoluto è proprio Noslin, che sfrutta al meglio l’assist di Cataldi: supera Valenti, salta Corvi e deposita la palla in rete. Un’azione spettacolare che certifica la forza di volontà della squadra di Maurizio Sarri e la capacità di reagire anche nelle situazioni più complicate.

Per l’attaccante olandese si tratta di un’altra rete decisiva, dopo quella contro il Lecce. La sua crescita continua a impressionare e a convincere, tanto da raccogliere elogi unanimi da parte della stampa sportiva e non solo. Noslin si conferma così una pedina fondamentale per la Lazio, sia in classifica sia per il morale del gruppo.

CORRIERE DELLO SPORT – Noslin 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT -Noslin 7

