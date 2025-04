Noslin Lazio, futuro incerto per il giocatore? Quel rigore contro il Bodo…La situazione in vista dell’apertura del mercato

L’eliminazione dall’Europa League brucia in casa Lazio. Nel mirino ci sono i rigori e le scelte sui rigoristi, come ad esempio Noslin che come riporta Il Messaggero, non ha mai segnato un rigore in carriera.

Noslin ne aveva calciato solo uno tra i professionisti, al Fortuna Sittard nel 2023, ma poi lo aveva sparato direttamente in curva. Lo stesso attaccante lo aveva ammesso nella conferenza stampa di presentazione a luglio: “È una mia debolezza, non mi sento sicuro”. Noslin ha giocato nei vari ruoli d’attacco con Baroni sperando di trovare la quadra. Vedremo che quale sarà la decisione della società su di lui a fine stagione.