Lazio, Noslin sotto accusa: il club biancoceleste prepara la multa, le ultime

Scivolone Noslin, la Lazio non perdona: sanzione in arrivo? Ecco le ultimissime notizie dopo le sue parole

Una leggerezza che costerà cara a Tijjani Noslin. L’attaccante della Lazio è infatti in procinto di ricevere una multa salata da parte del club a causa di un’intervista non autorizzata, e dai contenuti inesatti, rilasciata a inizio settembre ai microfoni di ESPN Olanda. A riportarlo è Il Messaggero.

L’episodio è nato in circostanze a dir poco casuali: il giocatore, mentre accompagnava un amico, è stato riconosciuto tra il pubblico durante una diretta televisiva e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Una leggerezza che la società non ha perdonato, soprattutto per le affermazioni riguardanti le strategie di mercato del club. Noslin ha parlato di una trattativa esistente con il PSV e di un possibile prestito all’Ajax, ma la frase che ha fatto scattare l’allarme a Formello è stata quella relativa a un presunto blocco di mercato imposto alla Lazio.

«Alla Lazio è stato imposto un blocco da 100 milioni al mercato», ha dichiarato l’olandese. Un’affermazione palesemente errata, che il club si è affrettato a smentire internamente. La realtà, infatti, è ben diversa: le limitazioni a cui si riferiva il giocatore sono legate all’indice del costo del lavoro allargato, un parametro della Serie A che, nel caso della Lazio, si traduce in vincoli per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ben lontana dai 100 citati.

Questa uscita a vuoto, dettata più dall’ingenuità che da malizia, viola le norme interne del club sulla comunicazione. La dirigenza biancoceleste ha quindi deciso di sanzionare il giocatore per aver parlato senza autorizzazione e, soprattutto, per aver diffuso informazioni inesatte e potenzialmente dannose per l’immagine della società. Una multa in arrivo che servirà da lezione.