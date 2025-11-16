Noslin Lazio, l’attaccante olandese in uscita e la società biancoceleste punta al rimborso sul mercato! Tutti i dettagli

Noslin Lazio, l’olandese è tra i sacrificabili: la strategia della società Lazio per rientrare dall’esborso estivo: gli aggiornamenti

Sessantotto minuti complessivi: è questo il tempo che Tijjani Noslin ha avuto a disposizione in stagione con la Lazio. L’attaccante olandese, arrivato dal Verona la scorsa estate per circa 17 milioni e accolto con grandi aspettative, non è mai riuscito a entrare nelle rotazioni di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste non ha ancora trovato una collocazione tattica precisa per lui, definendolo un giocatore “non strutturato”, difficile da inquadrare tra esterno e seconda punta.

La distanza tra Noslin e il progetto tecnico della Lazio appare evidente. Neppure nei momenti di emergenza, con l’infermeria piena e la squadra costretta a rotazioni obbligate, l’olandese è riuscito a ritagliarsi spazio. Con il ritorno dei titolari, le sue chance di giocare sembrano ridursi ulteriormente, tanto che già oggi viene considerato uno dei possibili sacrifici in vista del mercato di gennaio. Già in estate la sua partenza era stata ipotizzata, ma il blocco del mercato aveva congelato ogni trattativa.

Il futuro di Noslin potrebbe intrecciarsi con il ritorno in patria: Ajax e PSV, che lo avevano seguito in passato, restano interessati. L’attaccante, consapevole della sua situazione, ha ribadito la volontà di giocare con continuità, dichiarando dopo la sfida con l’Inter di voler sfruttare ogni minuto per convincere Sarri. Intanto, si è aperta per lui una nuova opportunità internazionale: la nazionale del Suriname lo sta monitorando e, grazie alle origini familiari, potrebbe offrirgli la possibilità di partecipare al prossimo Mondiale. Un’occasione che potrebbe ridargli entusiasmo e visibilità, mentre il suo futuro a Roma resta incerto.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

