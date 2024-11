Noslin Lazio, il giocatore ha messo nel mirino il Bologna: pronto a cogliere quell’occasione. La situazione

Noslin Lazio, il giocatore è pronto a cogliere l’occasione e a dimostrare il suo valore nella prossima sfida

Noslin è pronto vuole dimostrare quanto vale, tanto che Baroni lo sta provando al centro dell’attacco da due giorni in vista della sfida col Bologna.

Noslin ha lavorato duramente a Formello in queste settimane per guadagnarsi una chance dal primo minuto contro i rossoblù. Il giocatore potrebbe entrare in ballottaggio sulla trequarti, ma tutto dipenderà dal modulo per cui opterà Baroni. Come scrive il Messaggero, il tecnico infatti vorrebbe tornare al 4-2-3-1.