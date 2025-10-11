Norvegia Israele, clamoroso Haaland! Sbaglia due rigori come il giallorosso Dovbyk ma poi…

Haaland fallisce due volte dal dischetto, come accaduto di recente a Dovbyk, ma trova comunque il gol che rilancia i suoi

Avvio di gara ricco di emozioni a Oslo, dove la Norvegia ha affrontato Israele in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Protagonista assoluto, nel bene e nel male, Erling Haaland, attaccante del Manchester City e stella indiscussa del calcio europeo.

Doppio errore dal dischetto

La partita si è accesa subito con un episodio clamoroso: al 10’ la Norvegia ha avuto l’occasione di passare in vantaggio grazie a un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Haaland, ma il portiere israeliano Omri Peretz ha respinto con un grande intervento.

L’arbitro, però, ha ordinato la ripetizione del penalty, giudicando irregolare il movimento anticipato dell’estremo difensore. Una situazione che ha ricordato da vicino l’episodio recente all’Olimpico, quando l’attaccante della Roma Artem Dovbyk si era trovato nella stessa condizione contro il Nizza.

Nonostante la seconda chance, Haaland non è riuscito a sbloccarsi: Peretz ha intuito nuovamente la traiettoria, questa volta tuffandosi dall’altra parte, e ha neutralizzato anche il secondo tentativo.

La reazione del bomber norvegese

L’attaccante scandinavo, classe 2000 e già protagonista di stagioni record in Premier League, non si è lasciato abbattere dalla doppia delusione. Pochi minuti più tardi, infatti, ha trovato il modo di riscattarsi: con un destro secco e preciso dall’interno dell’area ha firmato il gol del 2-0, riportando entusiasmo tra i tifosi norvegesi presenti allo stadio Ullevaal.

Un segnale di forza mentale

L’episodio ha confermato ancora una volta la capacità di Haaland di reagire nei momenti più difficili. Nonostante i due errori dal dischetto, il centravanti ha dimostrato carattere e determinazione, qualità che lo rendono uno dei giocatori più temuti a livello internazionale.

La Norvegia, grazie al suo leader offensivo, ha così consolidato il vantaggio e messo in discesa una gara che si era aperta con colpi di scena inattesi.

LEGGI ANCHE: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto