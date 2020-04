Niente Ligue 1 e Ligue 2: arriva l’ufficialità del Premier Philippe

In una conferenza stampa alla nazione, il Premier Edouard Philippe annuncia la fine anzitempo dei campionati di Ligue 1 e 2

Una notizia che era nell’aria, frutto di indiscrezioni in circolo da qualche ora per la rete, ora è arrivata l’ufficialità: Ligue 1 e Ligue 2 non riprenderanno. Ad annunciarlo è il Premier Edouard Philippe che, in una conferenza stampa alla nazione per annunciare le misure a partire dall’11 maggio, dichiara:

«La stagione agonistica degli sport professionistici 2019-2010, in particolare quella del calcio, non potrà riprendere».