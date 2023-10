Zaniolo, critica a Mourinho?: «Spalletti diretto, non tutti lo sono»

Nicolò Zaniolo, esterno dell’Aston Villa ed ex Roma, ha elogiato il CT dell’Italia Luciano Spalletti: frecciata a Mourinho? Le parole

Nicolò Zaniolo ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui il nuovo calciatore dell’Aston Villa e dell’Italia di Spalletti si racconta a 360°. Di seguito le sue parole.

SPALLETTI – «All’Inter non ero pronto. Qui mi è sembrato subito un allenatore diretto, preparatissimo, che sa cosa vuole che tu faccia in campo. Se vai bene te lo dice, se è male te lo dice in faccia. Preferisco che una persona mi dica “Sei scarso”, piuttosto che ti prometta mille cose e non mantenga nulla. Molti lo fanno, lo hanno fatto e lo faranno sempre, nel calcio. Non è facile trovare persone come Spalletti».

