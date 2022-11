Nicolato: «Cancellieri? La sua prestazione è stata perfetta»

Nicolato ha commentato a caldo la partita persa contro la Germania in amichevole analizzando la prestazione di Cancellieri

Nonostante la sconfitta seppur in amichevole contro la Germania, il ct Under 21 Nicolato può sorridere viste le prestazioni dei suoi giocatori, in particolare Cancellieri. Il tecnico parla dell’ex Verona al termine della partita.

CANCELLIERI – «Matteo è stato bravissimo, è entrato molto bene, ha fatto una buona settimana di lavoro. So di poter contare su di lui, ha determinate caratteristiche e oggi mi è piaciuto molto, lui come tutti gli altri che sono entrati.»