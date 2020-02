Nicchi: «La polemica di Comisso? Sono gli arbitri ad essere disgustati»

Le parole del presidente dell’AIA Marcello Nicchi sulla polemica iniziata dal presidente Commisso sugli arbitri secondo Gazzetta.it

In occasione della cerimonia di premiazione della Panchina d’Oro 2018/29 a Coverciano, il presidente dell’AIA Marcello Nicchi ha detto la sua su Commisso. Il presidente della Fiorentina infatti ha mosso una forte polemica contro la classe arbitrale dopo la partita contro la Fiorentina. Ecco cos’ha detto secondo Gazzetta.it:

«Commisso? Non l’ho visto. Non ho da esprimere niente e non dobbiamo aggiungere altro. Dico semplicemente che gli arbitri italiani sono, usando un termine di chi l’ha usato, disgustati da questo comportamento».