Niang ricorda Mihajlovic: «Mi ha INSEGNATO molto e fu l’unico tecnico che mi riuscì a CAPIRE»

Ai microfoni di Milannews ha parlato Niang, il quale rilascia delle toccanti dichiarazioni ricordando l’ex Lazio Sinisa Mihajlovic, morto per leucemia nel 2022. Le sue parole

PAROLE – Mihajlovic era la persona che mi aveva capito meglio di tutti, mi capì dal primo giorno. Ho solo gratitudine nei suoi confronti perché mi aveva dato tante responsabilità e io volevo restituirle in campo. San Siro non è uno stadio qualunque, quando entri devi essere consapevole di quello che puoi dare e devi avere fiducia in te stesso, mostrare qualità e carattere. Tutte cose che mi ha insegnato Mihajlovic. Sono grato anche ad Allegri per avermi fatto esordire