Ngonge Lazio, prima offerta dei biancocelesti: De Laurentiis interessato. Ma c’è da risolvere un dettaglio

Ngonge Lazio, il club biancoceleste si è fatto avanti per l’esterno del Napoli e potrebbe piazzare il colpo in queste ultime ore di mercato

Mancano poco più di 24 ore al termine di questa sessione di calciomercato e la Lazio è ferma al solo acquisto di Arijon Ibrahimovic, fin qui mai sceso in campo. Come riportato da Il Messaggero, però, il club biancoceleste ha presentato la prima offerta per Cyril Ngonge del Napoli.

Si tratta di un prestito di 1 milione di euro e 14 milioni per l’obbligo di riscatto nel 2026. De Laurentiis è interessato, ma prima deve piazzare un colpo sugli esterni, vista anche la partenza di Kvaratskhelia.