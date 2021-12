Scala: «Sarri sta cambiando mentalità alla Lazio, serve tempo»

Nevio Scala ha commentato il girone d’andata della Lazio, sotto la guida di Sarri: ecco le sue parole

Nevio Scala, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha commentato il primo periodo di Sarri nelle vesti di allenatore della Lazio. Le sue parole:

«Ci vogliono tempo e fortuna. Un nuovo allenatore non può subito diventare vincente se non incide profondamente sulla mentalità dei calciatori. Sarri sta cercando di cambiare mentalità alla squadra anche se qualche punto è stato perso per strada. È un ottimo allenatore, la Lazio ha possibilità di salire».

«In generale, un tecnico deve sapere adattare le proprie modalità di gioco in funzione ai giocatori. Se la società non può assecondarlo, il tecnico non può mollare ma deve modificare le sue intenzioni e conoscenze in funzione ai giocatori che ha. Se non ha calciatori che si adattano alla sua mentalità deve esser pronto a cambiare. Ma dal mercato magari qualcosa arriverà».