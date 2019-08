Neto, esordio con gol e assist per il portoghese – Foto

Pedro Neto, insieme a Bruno Jordao, si sono trasferiti nel club inglese lo scorso 2 di agosto

Non poteva iniziare nel modo migliore l’avventura di Pedro Neto al Wolverhampton. Gli inglesi ieri sono scesi in campo per i preliminari di Europa League battendo con un sonoro 4-0 il Pyunik. In gol, al suo esordio, anche il portoghese autore di una rete e di un assist.

Proprio Neto ha aperto le marcature raccogliendo un cross teso di Cutrone. L’assist invece l’ha fornito a Gibbs-White che poi ha messo dentro la palla del raddoppio.