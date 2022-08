Nesta si racconta: «La Lazio è stata tutto. Zeman mi ha cambiato la vita» VIDEO

Nesta si è raccontato per i microfoni di Sorare. L’ex capitano della Lazio ha ricordato anche il legame coi colori biancocelesti

Alessandro Nesta si è raccontato per i microfoni di Sorare. Dalla descrizione del ruolo di difensore a come sia diventato un centrale, finendo – inevitabilmente – per rivivere il profondo legame con la Lazio. Ecco le sue parole:

«Il difensore anticipa quello che succede nei prossimi secondi, è complicato.

Per me la Lazio è stato un po’ tutto. La squadra del cuore, la squadra che ho tifato quando ero piccolo. Io nasco come ala, poi è arrivato un allenatore, Zeman, mi ha provato una volta da centrale di difesa – non ci avevo mai giocato – e mi ha detto: “Ora tu giochi qua, sarai il titolare della Lazio.” Io avevo 19/18 anni, non dormivo la notte, però mi ha cambiato la vita.

Eravamo una squadra giovane, un po’ inesperta, ma avevamo tanto talento. Mihajlovic, Nedved, Veron, Simeone: iniziammo ad avvertire che avevamo l’obbligo di provare a vincere. Abbiamo vinto la Coppa Italia, il Campionato, la Supercoppa Europea. Personalmente sono stato il miglior difensore italiano. Credo che quella sia stata la stagione più importante del club».