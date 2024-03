Nenci su Provedel: «Era già perfetto per la Lazio ma ora è riuscito anche a fare questo»

Nenci, l’ex preparatore della Lazio elogia Provedel rilasciando in una diretta social alcune dichiarazioni che lo riguardano

PROVEDEL – Provedel era un profilo perfetto per come giocavamo. È migliorato in tutto. Parecchie cose le aveva già dentro e doveva solo tirarle fuori. Ha fatto allenamenti specifici per la visione di gioco e il posizionamento. Aveva già tutti i gesti tecnici, ma è migliorato soprattuto in personalità. È un leader silenzioso. È un diesel, deve continuare a fare le cose regolarmente per tenere il livello alto. Negli ultimi mesi ha avuto problemi fisici e di influenza senza dare continuità agli allenamenti e ne ha risentito un po’ il suo rendimento e la sua brillantezza

L’INFORTUNIO – Ne avrà ancora per un mesetto purtroppo. Se con l’Udinese non si fa male, fa un altro gol (ride, ndr). Quando è andata a saltare, Castellanos gli ha fatto leva, ed era in traiettoria con la palla. A fine partita era era distrutto non solo per l’infortunio, ma perché è andato vicinissimo a fare un altro gol

MENTALITA’ – In allenamento gli calciavo sotto la sagoma e magari prendeva gol. Lui rivedeva l’azione in tutte le angolazioni. È puntiglioso in tutto e questo fa la differenza a certi livelli. Può ancora dare tanto