Nenci su Maximiano: «Lo avevo sconsigliato alla società ma alla fine mi sono dovuto adeguare»

Nenci, l’ex preparatore della Lazio rilascia alcune dichiarazioni parlando di Maximiano: ecco cos’ha detto a riguardo

Nel corso della diretta Instagram su Goalkeepermaniaofficial, l’ex preparatore dei portieri della Lazio Nenci si è espresso riguardo l’arrivo nella capitale di Maximiano e rilascia a riguardo queste parole

MAXIMIANO – Non parlava la lingua ed era una cosa importante. Tecnicamente non era un portiere adatto al nostro modo di giocare. Non era scarso, ma non aveva le caratteristiche giuste per giocare con noi. L’avevo sconsigliato alla dirigenza, ma poi mi sono adeguato alla scelte della società. Il cartellino rosso con il Bologna? Quella è stata anche sfortuna, ma Provedel sarebbe venuto fuori lo stesso alla distanza, ha un altro spessore