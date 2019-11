Nazionali, Slovacchia sconfitta dalla Croazia: Vavro in campo per 90 minuti

Nazionali, pesante sconfitta per la Slovacchia di Vavro che si è fatta rimontare dalla Croazia per 3-1

Ancora giornata di gare e qualificazioni ai prossimi Europei del 2020. Una serata negativa quella di Vavro con la sua Slovacchia che si è fatta rimontare per 3-1 dalla Croazia complicando la qualificazione. Eppure gli ospiti erano andati in vantaggio con la rete di Bozenik salvo poi subire la rimonta.

Per la Croazia a segno Vladic, Petkovic e infine Perisic (quando la Slovacchia era già in dieci uomini). Novanta minuti in campo per il difensore biancoceleste non impeccabile in occasioni delle due reti dei padroni di casa.