Nazionali, notte amara per Milinkovic, Akpa Akpro in campo

Milinkovic, Akpa Akpro in campo, Correa in panchina: gli impegni dei giocatori della Lazio

Altra giornata di impegni nazionali per i giocatori biancocelesti che hanno potuto rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali. È stata una notte amara quella per la Serbia di Sergej Milinkovic-Savic, uscita ai calci di rigore contro la Scozia e dunque esclusa dai prossimi Europei. Il Sergente biancoceleste è uscito al minuto 71′. Vittoria invece per la Costa d’Avorio di Jean-Daniel Akpa Akpro, in campo al minuto 68′, subentrando al posto di Gervinho. Il centrocampista ha contribuito nel portare a casa il 2-1 finale, permettendo agli ivoriani di mantenere la vetta del girone d’African Nations Cup. Solo panchina invece per Correa nel match di Qulificazione ai Mondiali 2022 tra Argentina e Paraguay, terminato 1-1.