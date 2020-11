L’attaccante della Lazio, Muriqi, ha segnato nel match contro l’Albania

Non è stata sufficiente la rete di Vedat Muriqi ad evitare la sconfitta al Kosovo in amichevole contro l’Albania. L’attaccante biancoceleste ha messo a segno la rete del 2-1 su calcio di rigore al minuto ’85, accorciando le distanze dopo le reti albanesi firmate Balaj e Ozuni. I restanti minuti più recupero non son bastati alla squadra per evitare la sconfitta.