Nazionali Lazio, oggi in campo Marusic e Hysaj, impegnati rispettivamente con le loro rappresentative

Altro giorno di qualificazioni per i giocatori della Lazio impegnati in Nazionale, prima di rientrare in Italia.

Oggi è il turno di Adam Marusic con il Montenegro, che oggi alle 18.00 sfida la Bulgaria, mentre alle 20:45, Hysaj sarà impegnato con la sua Albania nel match contro la Polonia.