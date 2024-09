Nazionali, Colombia-Argentina 2-1: la partita di Castellanos

Nazionali, seconda gara di qualificazioni al Mondiale per l’Argentina di Castellanos: ecco com’è andata la partita dell’attaccante

Ancora sosta nazionali, seconda partita per Castellanos con la sua Argentina. I Campioni del Mondo in carica hanno perso contro la Colombia per 2-1. A segno Mosquera, James Rodriguez e, per l’Albiceleste, lo juventino Nico Gonzalez.

Se contro il Cile aveva trovato spazio, questa notte l’attaccante della Lazio ha raccolto zero minuti rimanendo seduto in panchina fino al triplice fischio. Ora è atteso a Formello per tornare ad allenarsi con Baroni in vista della gara contro l’Hellas Verona.