Nazionale, partita attenta per Acerbi: «Sembra recuperato»

In Turchia-Italia, il difensore della Lazio Acerbi ha giocato tutti e 90′ disputando una partita senza grandi sbavature con la Nazionale

Nell’undici iniziale dell’Italia contro la Turchia era presenta anche Francesco Acerbi, sceso in campo per tutta la durata della partita. Prestazione sufficiente per il difensore della Lazio, che si guadagna un 6 pieno da La Gazzetta dello Sport.

LA PAGELLA – «Partita attenta, con Chiellini sempre in anticipo è suo il ruolo di libero. Sembra recuperato dal lungo infortunio, anche se si gestisce. Nel finale Dursan è un problema per tutti».