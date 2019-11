Nazionale, le parole di Riccardo Orsolini alla prima convocazione da parte del ct Mancini con la maglia azzurra

Prima convocazione per Riccardo Orsolini in maglia azzurra. Tanta emozione per il giocatore del Bologna che oggi è intervenuto insieme a Cistana e Castrovilli in conferenza stampa. L’attaccante ha voluto mandare anche un messaggio a Sinisa Mihajlovic.

«Devo molto a Mihajlovic, nelle ultime due settimane non l’ho sentito e mi spiace perché avrei voluto consigli e una parola di sostegno. Appena rientrerò a Bologna gli racconterò tutto».