Nazionale, Mancini ha scelto: contro l’Irlanda del Nord tocca a Immobile

Mancini ha sciolto i dubbi per l’attacco della sua Nazionale. Contro l’Irlanda del Nord toccherà a Immobile. Belotti contro la Bulgaria

Il ragionamento è semplice: gioca chi sta meglio. Il diktat di Roberto Mancini sembra chiaro, e se vale per Locatelli (che agirà davanti alla difesa), vale anche per il centravanti. La Gazzetta dello Sport fa la sua previsione: contro l’Irlanda del Nord toccherà a Ciro Immobile.

Il ballottaggio con Belotti rimane, ma il Gallo è reduce dalla positività al Covid ed è apparso poco in forma. Probabilmente contro la Bulgaria toccherà all’attaccante del Torino, ma domani sarà il biancoceleste a guidare l’attacco azzurro. Ciro è più carico, allargandosi e poi arrivando in corsa può mettere in difficoltà i difensori nordirlandesi.