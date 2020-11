Nazionale, Italia senza Acerbi e Immobile: ecco chi gioca al posto loro

Questa sera l’Italia affronta l’Estonia: ecco chi giocherà al posto di Acerbi e Immobile.

Le assenze (almeno per questa sera contro l’Estonia) di Ciro Immobile e Francesco Acerbi (e altri 14 giocatori tra Fiorentina, Inter, Genoa, Sassuolo e Roma), porteranno il tecnico Roberto Mancini (anche lui indisponibile causa Covid ma presente almeno in maniera telematica con il suo vice Evani, che siederà in panchina) a fare delle rotazioni ed esperimenti, anche per testare la profondità della rosa,

Al posto del difensore centrale, in coppia con Di Lorenzo (adattato a centrale, ruolo che ricopre all’occorrenza anche nel Napoli) ci sarà Alessandro Bastoni. Davanti, sostenuto ai lati da Bernardeschi e Grifo, dovrebbe partire invece Kevin Lasagna.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All.: Mancini (in panchina Evani).

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik. All.: Voolaid.