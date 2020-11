Nazionale, 10 azzurri in isolamento fiduciario: ci sono Acerbi e Immobile

Nazionale, 10 giocatori in isolamento fiduciario: ci sono Immobile ed Acerbi. Ecco il comunicato della FIGC

La FIGC ha fatto il punto, tramite un comunicato, della situazione dei convocati per la Nazionale azzurra e dei giocatori posti in isolamento fiduciario causa Covid-19 (tra questi ci sono anche Acerbi ed Immobile). Ecco di seguito un estratto:

«Previsto per martedì sera l’arrivo di un altro gruppo di 8 calciatori, ai quali il Ct già in fase di convocazione aveva concesso 48 ore in più: Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret. Con loro, è previsto l’arrivo dei tre calciatori del Sassuolo (Berardi, Caputo e Locatelli), per i quali l’isolamento fiduciario dovrebbe completarsi appunto martedì.

Restano tutt’ora in isolamento fiduciario infine i seguenti calciatori (10): Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini, Spinazzola (tra l’altro uscito per infortunio in Genoa-Roma)».