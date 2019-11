Nazionale, quasi tutto pronto per il primo dei due impegni degli azzurri. Il primo sarà il 15 novembre contro la Bosnia

La Nazionale si è riunita per il ritiro in vista dei prossimi due impegni contro Bosnia e Armenia. A dirigere il match, in programma venerdì 15 novembre alle 20:45 allo stadio di Zenica, sarà lo svizzero Sandro Scharer.

Assistenti di Scharer saranno Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, quarto uomo Alain Bieri