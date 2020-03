Nazionale, dalla Spagna sono sicuri: «Luis Alberto deve essere convocato»

Durante questa stagione di campionato sta regalando emozioni con i suoi assist e le sue giocate. Perché non chiamarlo?

El Mago sta lasciando tutti a bocca aperta: Luis Alberto è diventato l’uomo più importante della Lazio, che sta vivendo uno dei sogni più grandi sul tetto della Serie A. Il numero 10 infatti ha dei numeri pazzeschi: è al primo posto della classifica assist in campionato a quota 12 e ha segnato 4 gol, tra cui l’1-0 contro il Bologna di sabato scorso. A farlo esplodere definitivamente è stato Simone Inzaghi che ha deciso di far arretrare la sua posizione in campo: le sue magie stanno facendo incantare tutti soprattutto quando dimostra la sua ottima forma fisica andando a recuperare palla oltre a sfornare assist e perle tattiche. Quello che fa rimanere sbalorditi è la poca considerazione da parte della sua nazionale: dal 2017 ha disputato solo 16 minuti. Il portale Estadiodeportivo.com si pone la domanda sulle sorti del biancoceleste per Euro 2020:

«Va detto che la Spagna ha tanti giocatori forti e di qualità, ma ad oggi è impossibile vederlo fuori dalla lista».

Staremo a vedere cosa deciderà Luis Enrique che dispone di molti giocatori fondamentali come Saul, Ceballos, Koke, Isco e Cazorla ma se Luis Alberto dovesse continuare a questi livelli, sarà impossibile non vederlo con la maglia spagnola.