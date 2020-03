Nations League, ecco chi sfiderà l’Italia durante la fase a gironi

Gli azzurri faranno parte del gruppo 1 della Lega A per la competizione che intervallerà fra Euro 2020 e Qatar 2022

Nella giornata di oggi è andato in scena ad Amsterdam il sorteggio dei gironi per la Nations League per l’edizione 2020/2021 che farà da intermezzo fra gli Europei e i mondiali del 2022. L’Italia si trova nella massima divisione visto il ranking UEFA delle selezioni nazionali. Il gruppo 1 della Lega A sarà formato dagli azzurri insieme a Polonia, Bosnia–Erzegovina e Olanda. La competizione avrà inizio a settembre 2020, passando per la fase ad eliminazione diretta e arrivare poi a giugno 2021, data in cui è prevista la finale. Ecco tutti i sorteggi completi:

LEGA A

Gruppo 1: Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Olanda

Gruppo 2: Islanda, Danimarca, Belgio, Inghilterra

Gruppo 3: Croazia, Svezia, Francia, Portogallo

Gruppo 4: Germania, Ucraina, Spagna, Svizzera

LEGA B

Gruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria

Gruppo 2: Israele, Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia

Gruppo 4: Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Galles

LEGA C

Gruppo 1: Azerbaigian, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

Gruppo 3: Moldavia, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

LEGA D

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia, Isole Faroe

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra