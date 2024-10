Nations League, Italia-Belgio: All’Olimpico ad assistere al match anche un biancoceleste

Nations League, in occasione della sfida capitolina tra Italia e Belgio allo stadio è presente anche un biancoceleste: ecco chi è

Archiviato il turno di campionato, che ha visto vincere in rimonta la Lazio contro l’Empoli domenica pomeriggio, la serie A ha lasciato spazio alle nazionali e ai rispettivi impegni tra cui la Nations League. Ad andare in scena proprio per il trofeo in questione allo stadio Olimpico è la sfida tra Italia e Belgio con gli azzurri di Spalletti che non vogliono perdere tempo, e chiudere il discorso qualificazione ai quarti.

Allo stadio per il match con la formazione di Tedesco, è presente anche un giocatore biancoceleste ossia Basic