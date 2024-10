Nations League, in campo Marusic e Hysaj: la partita dei due biancocelesti con le loro nazionali

Nations League, al termine delle due sfide di Albania e Montenegro ecco come sono andati i risultati e le prestazioni dei due biancocelesti

Archiviato il turno di serie A che ha visto vincere la Lazio in rimonta con l’Empoli, il campionato lascia spazio alla nazionale e in particolare alla Nations League. Non solo l’Italia è andata in campo ieri con il Belgio, ma anche due nazionali di due biancocelesti ovvero Montenegro e Albania di Marusic e Hysaj. Il montenegrino ha giocato tutti i novanta minuti con la Turchia, stessa cosa anche per l’ex Napoli ed entrambi hanno perso la loro sfida ricordando invece che l’Albania ha giocato contro la Repubblica Ceca