Nations League, Francia Italia 1-3: vittoria in rimonta per Spalletti dopo l’avvio shock

Nations League, vittoria in rimonta per gli azzurri di Spalletti che riscattano invece l’inizio shock contro i francesi

Missione compiuta per l’Italia di Spalletti, la quale voleva dimenticare l’Europeo e ci è riuscita nella gara d’esordio di questa sera in Nations League con la Francia. Il risultato termina 1-3 in rimonta per gli azzurri, grazie alle reti di Barcola dopo 14 secondi, rimonta della squadra di Spalletti realizzata da Frattesi e Dimarco, chiusa definitivamente da Raspadori