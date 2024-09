Nations League, Finlandia-Grecia 0-3: la partita di Mandas

Nations League, alla luce della vittoria della nazionale greca ecco come è andata la partita del calciatore biancoceleste

Il weekend che sta per concludersi ha visto andare in scena le nazionali anziché la serie A con i rispettivi impegni delle squadre, tra cui la Nations League. Oltre l’Italia di Spalletti, è andata in campo anche la Grecia di Mandas che ha sfidato in trasferta la Finlandia, e ad avere la meglio è stata la nazionale greca con un netto 3-0. Il giocatore della Lazio ha visto il match in panchina per tutta la durata della sfida