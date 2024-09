Nations League, Danimarca-Serbia 2-0: la partita di Isaksen

Nations League, alla luce della partita vinta dalla nazionale danese contro la Serbia ecco come è andata la partita del biancoceleste

Secondo successo per la Danimarca nella Nations League, la quale dopo aver battuto la Svizzera ha avuto la meglio anche della Serbia per 2-0. A decidere il match sono state le due reti realizzate da Grønbæk al 36′ e Poulsen al 61′, per quanto riguarda Isaksen il giocatore della Lazio che è entrato al 60′ al posto proprio di Grønbæk