Napoli, maximulte per ammutinamento spedite: le cifre

Napoli, ieri sono state spedite le raccomandate per le maximulte ai giocatori.

Le raccomandate sono state spedite ieri: sono 24 i giocatori che riceveranno la maximulta per aver marinato il ritiro dopo la gara contro il Salisburgo. Risparmiato il solo Kevin Malcuit, che alla sera del fattaccio non era presente a causa dell’infortunio. e sanzioni previste sono pari del 25% dello stipendio per ventidue giocatori, del 50% per Allan e Insigne, ritenuti primi responsabili di quanto accaduto.

NAPOLI, MAXIMULTE – Il brasiliano, inoltre, in quella nottata arrivò quasi alle mani con il vicepresidente Edo De Laurentiis. Qualche numero evidenziato dal Corriere della Sera: il capitano del Napoli dovrà pagare quasi 400 mila euro, Koulibaly – lo stipendio più alto dello spogliatoio – 225 mila euro. La stima complessiva è di due milioni e mezzo. I calciatori si opporranno rivolgendosi all’Aic ma anche a legali personali.