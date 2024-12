Napoli Lazio, successo record per Baroni: è la prima volta nella storia - Lazio News 24

Napoli Lazio, biancocelesti che entrano nella storia grazie alla rete segnata da Isaksen al 79′ minuto al Maradona

Lazio che vince a Napoli e sale a quota 31 punti in Serie A. La rete di Gustav Isaksen ha regalato una vittoria a suo modo storica. Per i biancocelesti è la terza vittoria consecutiva allo Stadio Diego Armando Maradona, non era mai successo prima.

Al successo del 2022/23 targato Vecino, a quello del 2023/24 nel segno di Luis Alberto e Kamada, si aggiunge quello di questa sera. Tre punti che consentono alla formazione di Baroni di restare al quinto posto, a -3 dall’Atalanta capolista.