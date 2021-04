Napoli Lazio, biancocelesti in partenza per il capoluogo campano VIDEO

Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha mostrato le immagini della partenza della squadra per Napoli

La Lazio è pronta ad affrontare il Napoli nella 32esima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si scontreranno in una gara fondamentale per la lotta al quarto posto e dopo gli allenamenti svolti in giornata sono determinate a darsi battaglia sul rettangolo verde.

In questi minuti, i biancocelesti, ancora orfani di Simone Inzaghi, sono partiti dalla Stazione Termini di Roma alla volta del capoluogo partenopeo. Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, il club ha mostrato le immagini della partenza della squadra in direzione Napoli. La qualificazione alla prossima Champions League per la Lazio passa sotto l’ombra del Vesuvio.