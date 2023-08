Napoli-Lazio, Sarri torna a Napoli contro i campioni d’Italia – VIDEO

10in10. 10 curiosità inerenti il campionato e le squadre che si affronteranno. Ecco Napoli-Lazio

Torna il secondo appuntamento del formata di CalcioNews24, 10in10. Per Napoli-Lazio ecco le curiosità da sapere.

NAPOLI-LAZIO

Da Bergamo a Napoli per il big match della terza giornata. Prima contro seconda dello scorso campionato, i campioni d’Italia contro la Lazio. In mezzo, ovviamente, il Comandante. Il paradosso di Maurizio Sarri è che non ha vinto lo scudetto facendo 91 punti e il Napoli che c’è riuscito ne ha fatti “solo” 90. Grazie a lui, peraltro, che gliene ha tolti 3 vincendo 1-0 con gol di Vecino. Però è meglio un tricolore, che dite? O siete del parere che la squadra di Sarri fosse più bella di quella di Spalletti?