Napoli Lazio, Immobile che errore: scivola e sbaglia il rigore

Nel quarto di Coppa Italia, il Napoli passa subito in vantaggio con Insigne. La Lazio guadagna un rigore ma Immobile sbaglia

Al San Paolo è il Napoli a passare in vantaggio immediatamente con una grande azione di Insigne. La Lazio però ha subito l’occasione di riportare la parità, grazie al rigore guadagnato da Caicedo.

Dal dischetto va Immobile, una certezza per i biancocelesti. Sfortunatamente il numero diciassette, al momento della battuta, scivola con il piede d’appoggio e manda il pallone alto. Ciro non sbagliava un calcio di rigore dalla gara contro la Juventus in campionato, poi vinta dalla Lazio. Anche agli eroi è concesso sbagliare.