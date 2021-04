Napoli Lazio, fischia Di Bello: i precedenti con il direttore pugliese

Napoli Lazio, arbitra Di Bello. Ecco i precedenti con il direttore di gara pugliese, che dirigerà la sfida del Maradona

Ad arbitrare in Napoli Lazio sarà Di Bello. Ecco i precedenti con il direttore pugliese, riportati dal sito ufficiale biancoceleste.

«Il direttore di gara pugliese ha già arbitrato per 14 volte i biancocelesti in Serie A TIM. Il bilancio complessivo degli arbitraggi del fischietto brindisino sorride alla Lazio che è uscita vincitrice per 8 volte, pareggiando in 2 occasioni e perdendo in 4 circostanze.

Il fischietto pugliese, che ha già arbitrato in questa stagione Milan-Lazio 3-2 del 23 dicembre scorso, dirigerà la prima sfida della sua carriera tra Lazio e Napoli».