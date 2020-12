Napoli, Koulibaly: «Con la Lazio test decisivo per noi»

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di SkySport al termine di Inter-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni dal Meazza.

«Questa sera abbiamo fatto una grande prestazione con l’Inter, è un peccato non averla vinta nè aver ottenuto il pareggio, lo avremmo meritato. Con la Lazio sarà un test decisivo per noi e per la nostra mentalità, perché non avremo qualche giocatore e dobbiamo riscattarci per la sconfitta di oggi. Cercheremo di fare punti in quello stadio».