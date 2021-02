Simone Inzaghi poteva diventare l’allenatore del Napoli. Un retroscena di mercato che risale al 2018 dopo l’esonero di Sarri

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pensò seriamente di sostituire Maurizio Sarri nel 2018 con Simone Inzaghi. A rivelarlo è il Corriere dello Sport.

La trattativa, però, non entrò mai nel vivo in quanto il presidente della Lazio – Claudio Lotito – non liberò il suo allenatore e per questo motivo De Laurentiis decise di puntare su Carlo Ancelotti.