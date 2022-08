Napoli, Fabian Ruiz al PSG e Keylor Navas in azzurro: i dettagli

Fabian Ruiz sempre più vicino al PSG, pronto a strapparlo al Napoli che potrebbe “consolarsi” con l’arrivo di Keylor Navas

Il Corriere dello Sport analizza il mercato in casa Napoli. Fabian Ruiz, dopo un blitz del PSG, appare ormai diretto verso il trasferimento in Ligue 1 in cambio di 25 milioni di euro da versare nelle casse dei partenopei.

Una perdita importante per gli azzurri che, però, avrebbero così una corsia preferenziale per Keylor Navas, diventato ora il ricercato numero uno per la porta visti i problemi per arrivare a Kepa.